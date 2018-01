Golden-Globes-Spot Wie Facebook für eine Welt voller Hoffnung eintritt

Hollywood ist ja seit vielen Jahren eine Spielwiese für große Marken und ihre Botschaften: Neben der New York Times hat auch Facebook die Golden Globes am vergangenen Sonntag als Bühne für eine wichtige Message genutzt. "World of Hopes" heißt der 60-sekündige Spot, in dem zahlreiche Menschen verschiedener Hautfarbe, Herkunft und unterschiedlichen Alters porträtiert werden.

Facebook - World Of Hopes



© Facebook

Sie alle eint, dass sie große Hoffnungen in das gerade beginnende Jahr setzen. So sprechen die Protagonisten davon, dass sie sich mehr Liebe und Toleranz in der Welt wünschen, hoffen, ihre Familie stolz zu machen und dass #MeToo nur der Anfang einer großen Bewegung ist. Am Ende steht der Kampagnen-Slogan "Hope brings us together".Mit dem Auftritt, der vom Facebook-Inhouse-Studioentwickelt wurde und bei dem Star-Regisseur(u.a. "Good Will Hunting") Regie führte, setzt das Unternehmen seine "Hopes"-Kampagne fort, die Ende des vergangenen Jahres startete. Schon damals trugen Menschen ihre Wünsche für 2018 vor. Allerdings posteten die prominenten Testimonials wie Melinda Gates, Elizabeth Banks und Nicole Kidman ihre Hoffnungen auf ihren Facebook-Seiten. Diesmal steht Bewegtbild im Fokus.Bei Facebook zeichnen(VP, Consumer und Brand Creative),(Head of Brand and Consumer Marketing),(Brand Marketing Manager),(Head of Brand Strategy),(Brand Strategist),(Creative Director),(Copywriter) sowie(Art Director) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von. tt