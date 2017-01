Fake-Spot Warum "Breaking Bad"-Fans die Rückkehr von Bösewicht Gus Fring feiern

Er war wohl der böseste Bösewicht in "Breaking Bad" und ärgste Widersacher von Walter White: Drogenbaron Gus Fring (gespielt von Giancarlo Esposito), der seine Verbrechen als höflicher Filialleiter einer fiktiven Fastfood-Kette gekonnt vertuschte und zum Liebling der Serienfans avancierte. Jetzt feiert der Charakter in einem herrlich klischeehaften Fake-Spot für "Los Pollos Hermanos" ein überraschendes Comeback - und kündigt so vermutlich seine Rückkehr im Spin-off "Better Call Saul" an.

Los Pollos Hermanos—Taste the Family!

I'm back!! What you've been waiting for, the rise of Gus is coming! Check this out...#PollosHermanos pic.twitter.com/CLQubJVWNK — Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) 11. Januar 2017

Better Call Saul Season 3 "Booked" Promo [HD] Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn

Das 30-sekündige Commercial vereint all die Merkmale, die man von zahlreichen austauschbaren Fastfood-Spots aus den USA kennt: Freudige Familien, die zum gemeinsamen Essen ins Los-Pollos-Hermanos-Restaurant kommen, strahlende und immer gut gelaunte Verkäufer und natürlich das Markenversprechen des Voice-overs, dass die besten Zutaten und die Hingabe der Küchenmitarbeiter dafür sorgen, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Am Ende des Spots hat dann Gus Fring seinen großen Auftritt und kündigt die neuen "Curly Fries" der Kette an.Der Spot, den Fring-Darsteller Giancarlo Esposito selbst auf Twitter mit der Ankündigung "I'm back!! What you've been waiting for, the rise of Gus is coming! Check this out..." verbreitet hat, machte schnell in den sozialen Netzwerken die Runde. Die verzückten "Breaking Bad"-Fans auf Twitter identifizierten den Clip schnell als clevere Ankündigung des Comebacks von Gus Fring in der dritten Staffel des Spin-offs "Better Call Saul".Der TV-Senderhat das zwar noch nicht bestätigt. Allerdings gab es schon in der vergangenen Staffel Hinweise auf eine Rückkehr des Schurken, sodass alle Serienliebhaber sich wohl tatsächlich darauf freuen können.Schon in der Vergangenheit hat AMC mit Fake-Werbung für die beliebte Serie geworben. Unter anderem wurde Hauptfigur Saul Goodman alias James M. McGill (gespielt von Bob Odenkirk) auf großflächigen Plakaten als scheinbar echter Anwalt inszenier t. In Deutschland ist "Better Call Saul" seit der ersten Staffel exklusiv bei Netflix zu sehen. tt