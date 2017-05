planung&analyse Marktforscher-Portal dockt bei HORIZONT Online an

Marktforscher-Portal dockt bei HORIZONT Online an

In der Marktforschungs-Branche ist derzeit viel Bewegung. So macht der größte deutsche Marktforscher GfK Schlagzeilen. Die Geschäfte laufen nicht so wie sie sollen und der Haupteigner GfK Verein hat den Finanzinvestors KKR mit ins Boot geholt, die freien Aktionäre ausbezahlt und das Unternehmen von der Börse genommen. Wie es weiter geht im Konzern? planung&analyse wird berichten.

Der Suchschlitz zu professioneller Marktforschung wird zudem in den wichtigsten Titeln der Mediengruppe Deutscher Fachverlag eingebaut. Damit verfügt der p&a mafonavigator wie schon das gedruckte Heft planung&analyse über die größte Verbreitung in der Branche: Alle dfv-Webseiten zusammen haben im Monat über eine Million Unique User.

Die In-Themen des Marketings, ob künstliche Intelligenz, Automatisierung, Chat-Bots, Fake-News, Virtuelle und Augmented Reality - sie finden in der Marktforschung praktische Umsetzung. Darüber berichtet p&a und zwar nicht nur als reine Ankündigung, sondern auch in gut lesbaren und fachlich fundierten Fachbeiträgen.Wer gut informiert über die Angebote und Möglichkeiten der Marktforschung einen Dienstleister sucht, nutzt den planung&analyse mafonavigator . Das bisher als „Handbuch der Marktforschung“ bekannte Nachschlagewerk wurde vollkommen überarbeitet und hat nun eine eigene Online-Plattform, die auch von der HORIZONT-Homepage aus erreichbar ist.Ob ein Studio für die geplante Fokusgruppe, eine Testküche oder ein Anbieter für Social-Media-Listening gesucht wird, hier werden Fachleute fündig. Ob Feldorganisation, Berater oder Full-Service-Institut, im p&a mafonavigator werden alle wichtigen Anbieter übersichtlich, gut lesbar und mobiloptimiert aufgeführt. Mit diesem neuen Angebot haben HORIZONT-Leser leichten Zugang zu den Themen der Marktforschung.Damit nicht genug.