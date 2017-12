loveownbusiness Wie Metro und Serviceplan B-to-B-Kunden zu einem Weihnachtswunder verhelfen

Amazon, Zalando, Ebay und Co - so mancher Kulturpessimist befürchtet dank allgegenwärtiger E-Commerce-Player wie diesen eine zunehmende Verödung der Innenstädte. Damit gerade in der für Kleinunternehmen eminent wichtigen Weihnachtszeit aber dennoch die Kunden kommen, fügt der Großhändler Metro Cash & Carry seiner "Own Business"-Kampagne eine Weihnachtsepisode hinzu.

Metro - Xmas Own Business Miracle 2017

In der Strada Franceza in der Bukarester Altstadt wimmelt es vor kleinen Restaurants, Cafés und Kneipen, auch einige Händler sind dort ansässig. Seit gut vier Wochen ist die Straße nun um eine Attraktion reicher: Am 17. November installierte der Handelskonzernspektakuläre 45 Meter lange Weihnachtsbeleuchtung, die mit großem Getöse Eröffnung feierte und seitdem gezielt Kunden in die Einkaufsstraße lockt - zum Wohle der dort ansässigen Gastrobetriebe.Metro Cash & Carry knüpft mit der Kampagne unter dem Hashtag #loveownbusiness an vorherige Auftritte unter ähnlichem Motto an. "Mit dieser einzigartigen Aktion zeigen wir erneut, dass wir als Metro kompetenter Partner unserer Kunden sind und ihre Wünsche und Bedürfnisse verstehen", sagt, Global Director Branding & Activation. "So können wir unseren Kunden in der für sie sowichtigen Vorweihnachtszeit zu mehr Präsenz und so zu einem Umsatzplus verhelfen."Das Lichtspektakel installierte Metro zwar nur in der rumänischen Hauptstadt, die zugehörige Kampagne läuft allerdings in 16 europäischen Ländern. Kreiert hat das Unternehmen den Auftritt gemeinsam mit dem Hamburger Standort der Agentur. Der Spot läuft auf Youtube, Facebook und Twitter. fam