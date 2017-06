lokal & digital Wie Ebay Einzelhändler am Online-Geschäft beteiligen will

Die Ebay-Niederlassung in Berlin Foto: Ebay

Die Internet-Handelsplattform Ebay will verstärkt stationäre Händler ins Online-Geschäft bringen. Am Donnerstag startete der Konzern, der gemeinsam mit anderen Netz-Händlern wie Amazon zur Krise im Einzelhandel beigetragen hat, die Initiative "lokal & digital" für Städte in ganz Deutschland.