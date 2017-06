fedidwgugl So frech nutzt die FDP den CDU-Hashtag für Eigenwerbung

Bild: CDU Mehr zum Thema #fedidwgugl Hashtag für CDU-Wahlkampfkampagne sorgt für Gelächter bei Twitter

Wer heute die Buchstaben fedidwgugl in seine Browserzeile eingibt und noch um das übliche Kürzel .de ergänzt, der landet auf einer Website , die sich das Wahlkampfteam der FDP kurzerhand gesichert hat. Dass es sich die Freien Demokraten nicht nehmen lassen, den Wirbel um den nach Meinung vieler verunglückten Kampagnen-Hashtag für einen Seitenhieb in Richtung Union zu nutzen, versteht sich von selbst."#covfefe?" - eine Anspielung auf den kürzlich veröffentlichten und nicht minder verunglückten Tweet von US-Präsident Donald Trump - steht ganz oben in großen Lettern auf der Website, direkt darunter gibt dieder Merkel-Partei dann Ratschläge: "Liebe Union, überlasst das mit der Digitalisierung doch einfach denen, die davon Ahnung haben. Zum Beispiel den Freien Demokraten", lautet die Botschaft. Ein Link führt dann direkt auf die Facebook-Seite der FDP , wo die Partei in einem Video über ihr Wahlprogramm informiert und kräftig Eigenwerbung macht.Die FDP ist nicht die einzige Partei, die sich über den CDU-Hashtag lustig macht. Diehatten bereits gestern auf Twitter ein Motiv von der Google-Startseite abgesetzt, das ebenfalls als Breitseite in Richtung Union gedacht war. Auf dem Motiv war anstelle des Google-Schriftzugs #fedidwgugl zu lesen. Zudem waren im Suchschlitz die Wörter "Die CDU" und erste Suchergebnisse zu sehen. Und die von den Grünen erfundenen Resultate ("Die CDU probiert mal was Neues" / "Die CDU hat Hashtags entdeckt" / "Die CDU hat Plakate aber keine Inhalte") dürften die Union jedenfalls nicht erfreut haben.Die SPD hat eher allgemein auf die von der CDU vorgestellten Wahlplakate reagiert. "CDU: Erst die Plakate, dann die Inhalte? SPD: Erst die Inhalte. dann die Plakate", heißt es auf dem Motiv, das der Parteivorstand via Twitter verbreitet hat. mas