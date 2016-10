"Zurück in die Zukunft II" Nike launcht selbstschnürenden Kultschuh Mag in limitierter Auflage

Nike bringt die legendären Schuhe in streng limitierter Edition auf den Markt Foto: Nike

27 Jahre ist es inzwischen her, dass Nike im Blockbuster "Zurück in die Zukunft II" mit seinem futuristischen Schuh ein Kultobjekt schuf: den sich selbstschnürenden und -anpassenden Nike Mag. Nun macht der Sportartikler wahr, wovon seit den späten Achtzigern Generationen an Fans träumen und bringt den legendären Sneaker tatsächlich auf den Markt - gemeinsam mit der Stiftung des an Parkinson erkrankten Hauptdarstellers Michael J. Fox und in einer auf 89 Stück limitierten Auflage.