Zum Tod von Carrie Fisher Die Testimonial-Auftritte der verstorbenen "Star Wars"-Heldin

Carrie Fisher in einem Werbespot für "Jenny Craig" Foto: Youtube/Scott Leslie

Mit ihrer Rolle als Prinzessin Leia in den "Star Wars"-Filmen wurde Carrie Fisher weltberühmt. Am Dienstag erlag die Schauspielerin den Folgen eines Herzinfarkts, den sie vier Tage zuvor auf einem Flug erlitten hatte. Ihr Talent vor der Kamera zeigte Fisher allerdings nicht nur in Filmen und zuletzt bei Gastauftritten in Serien wie "The Big Bang Theory". Auch als Testimonial überzeugte sie.