Zigarettenwerbung Minister Schmidt will umstrittenes Tabakwerbeverbot durchsetzen

Bundesminister Christian Schmidt Foto: BMEL/photothek.net/Michael Gottschalk

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will trotz des Widerstands in der Union für das ab 2020 geplante Tabakwerbeverbot in Deutschland kämpfen. Der Gesetzentwurf sei richtig und wichtig. "Ich werde nicht nachgeben und für eine Mehrheit kämpfen", sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.