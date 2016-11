Zeitschenken Edeka und der Fauxpas mit dem MU-SS-Autokennzeichen

In dem neuen Weihnachtsfilm von Edeka dreht sich alles darum, was viel beschäftigte Eltern in der Vorweihnachtszeit so alles erledigen müssen - und dass sie bei all dem Einkaufsstress gerne mal ihre Kinder vernachlässigen. Gemeinsam mit Jung von Matt hat es die Supermarktkette bei "Zeitschenken" mit der Liebe zum Detail an einer Stelle aber ein bisschen übertrieben - und zeigt in dem Film ein Kfz-Kennzeichen, das bei manchem Zuschauer unschöne Assoziationen weckt.