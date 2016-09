Zafira-Kampagne Opel und "Der Lack ist ab"-Stars präsentieren den ganz normalen Familienwahnsinn

Da macht man gerne Platz – der neue Opel Zafira



Bild: Opel Mehr zum Thema Opel-Pitch Showdown in Rüsselsheim - um welche Aufgaben es eigentlich geht

Alle Online-Spots der Kampagne:

Platz für jede Art von Passagier: Der neue Zafira

Im neuen Opel Zafira zum Star werden - dank WLAN

Schutzengel an Bord – der neue Zafira mit OnStar.

Der neue Opel Zafira spielt nur gute Musik: Ihre!

Auch wenn es sicher nicht jeder pubertierender Teenie zugeben würde - Familie kann schon cool sein. Für den Zafira stellt Opel diese "größte Zeit im Leben" in den Fokus der kommerziellen Kommunikation. Und hat dafür eine Film-Familie gefunden, die bereits in den drei Staffeln ihrer Webisode "Der Lack ist ab" gezeigt hat, das sie durchaus zu unterhalten weiß. Wenig verwunderlich, dass die Opel-Leadagenturden Duktus der Serie nun in die Kampagne verlängert. Insgesamt entstanden beim Dreh in Slowenien im Juli fünf Online-Spots, die ab dem 19. September auf den digitalen Opel-Kanälen sowie in Social Media zu sehen sind."Unsere Kampagne im erfolgreichen Stil der Webserie 'Der Lack ist ab' setzt unterhaltsam und humorvoll die Innovationen des Zafiras in Szene", kommentiert Opel-Marketingchefin. Opel ist seit der dritten Staffel exklusiver Sponsor von "Der Lack ist ab" mit Bettina Zimmermann, ohnehin langjähriges Testimonial des Autobauers, und Serien-Erfinder Kai Wiesinger. Bereits die ersten beiden Staffeln des Formats begleitete Opel und war damit nach eigenen Angaben erster Autohersteller mit Product Placement in einer deutschen Online-Fiction-Serie.Neben den Online-Filmen (Produktion:, Regie:Postproduktion:) kommen in der Kampagne auch Printanzeigen zum Einsatz - zunächst in Deutschland, weitere europäische Märkte sollen folgen. Die Mediaplanung verantwortet, die Digitalproduktion kommt von. fam