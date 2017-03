Yougov-Brand-Index Lidl, dm und Deichmann sind die Marken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Lidl bietet laut Yougov das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Foto: Unternehmen

Welche Marken und Händler bieten am meisten für's Geld? Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat in Kooperation mit dem "Handelsblatt" unter 1000 Marken erneut die Preis-Leistungs-Sieger ermittelt. Am besten schneiden dabei große Einzelhändler ab. Auffällig ist zudem: Unter den Siegern in den einzelnen Kategorien finden sich nicht nur Billigheimer, sondern auch zahlreiche Premium-Marken.