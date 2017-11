World's Best Cars Mercedes-Benz ist beste Marke der Welt / BMW und Skoda räumen meiste Preise ab

Die Leser haben entschieden: Bei der diesjährigen Auto Trophy World's Best Cars der "Auto Zeitung" fährt BMW insgesamt vier Siege ein. Beste Marke der Welt aber ist Mercedes-Benz.

Auch wenn Autopreise seit dem Manipulationsskandal beim "Gelben Engel" an Ausstrahlung verloren haben - in den Konzernzentralen vonundwird man die Ergebnisse der jüngsten Leserwahl der "dennoch sehr erfreut registrieren. Bei der traditionellendes Titels aus derholt BMW insgesamt vier erste Plätze: in den Kategorien "Beste Mittelklasse", "Beste Oberklasse", "Bester SUV ab 25.000 Euro" und "Bestes Elektroauto" - letzteres dürfte die Münchner besonders mit Genugtuung erfüllen.Ebenfalls vier Siege fährt in der Importeuerswertungein. Die Tschechen küren die Leser zur "Besten Importmarke" und hoben die VW-Tocher auch in den Kategorien "Beste Kompaktklasse", "Beste Oberklasse" und "Bester SUV bis 25.000 Euro" auf Platz 1.Die prestigeträchtige Auszeichung "Beste Marke der Welt" geht allerdings an. Die Stuttgarter dürften sich damit in ihrer Modellpolitik und in ihrer Komunikation bestätigt sehen. "Die Auszeichnung ist eine besondere Ehre, da sich an den internationalen Kategorien auch die Leser der Bauer-Automagazine aus England, Polen, Österreich, den Niederlande, der Schweiz und den USA an der Wahl beteiligen", erklärt, Chefredakteur der Auto Zeitung.Bei der Designwertung - nach wie vor ist die Form und Gestaltung eines Modells einer der Hauptkaufgründe - liegtvorne. Die Ingolstädter holen sich beim internationalen Voting die Trophy für das "Beste Design". Zudem gibt es Siege in den Kategorien "Luxus SUV" und "Bester SUV bis 25.000 Euro".Den Leserpreis vergibt die "Auto Zeitung" seit 30 Jahren. Insgesamt bewerteten die Leser und User der Titel und Online-Portale der Bauer Media Group 384 Modelle in 27 Kategorien. mir