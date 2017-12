World Web Forum Vergünstigter Eintritt für HORIZONT-Leser

Als Medienpartner bietet HORIZONT seinen Leser die Möglichkeit, vergünstigt Tickets für das World Web Forum am 18. und 19. Januar 2018 in Zürich zu kaufen. Noch bis 4. Dezember steht das Angebot im Ticketshop der Konferenz bereit.

Offizieller Trailer des World Web Forums 2018

Von Iron Maiden-Lead-Sänger Bruce Dickinson und Glen Gore, Amazons Chef-Ausdenker für neue Web-Services, über Alibaba-Europa-Chef Terry von Bibra bis zu Nancy Pfund, Chefin der Investoren DBL Partners, die unter anderem zu den ersten gehörten, die an Tesla geglaubt haben, – die zweitägige Konferenz World Web Forum hat auch diesmal einige Highlights auf dem Programm stehen, wenn sie am 18. Januar 2018 in Zürich ihre Pforten öffnet.Als Medienpartner bietet HORIZONT seinen Lesern vergünstigte Tickets an. Mit dem Promotion-Code „HORIZONT2018“ können sie sich direkt im Ticket-Shop des World Web Forum noch bis zum 4. Dezember ein Ticket für 980 CHF (excl. VAT) anstelle des regulären Preises von 1’780 CHF (excl. VAT) sichern.Die Veranstalter erwarten rund 1500 Besucher bei der 6. Auflage des Events, das in diesem jahr unter dem Motto „Digital Transformation & Thought Leadership“ steht. Laut World Web m zählen weit über 80 Prozent der Besucher zu C-Level-Führungskräften. ems