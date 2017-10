Wohin mit dem Käse? Das absurde Emoji-Battle zwischen Apple und Google - und die Auflösung von McDonald's

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28. Oktober 2017

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) 29. Oktober 2017

Dass er demnächst mal wieder aus einer Laune heraus eine solche Diskussion anregt, ist eher unwahrscheinlich. Denn der Tweet, der inzwischen fast 4,4 Millionen Mal angeklickt wurde, und die zahlreichen Reaktionen dürfte Baekdal am Wochenende ziemlich in Beschlag genommen haben.

These are poppy seeds. But our cheese is excellent. — David Marcus (@davidmarcus) 29. Oktober 2017

Selbst Facebook ließ es sich nicht nehmen, sich mit augenzwinkernden Beiträgen in die Debatte einzumischen. Kaspar Klippgen, Digital Marketing Experte und Client Partner bei Facebook, warf Messenger-Chef David Marcus ebenfalls Versäumnisse bei der Gestaltung des hauseigenen Burger-Emoji vor - nämlich beim Sesam gegeizt zu haben. Der hielt dagehen. Es handele sich um Mohnsamen – und der Käse sei doch exzellent getroffen.



Dass sich sogar Google-CEO Sundar Pichai zu Wort meldete zeigt, welche Wellen der Tweet auslöste. "

Apple and Google are both wrong. The one true #burgeremoji would have beetroot and a fried egg on it. — David Morgan-Mar (@dmmaus) 30. Oktober 2017

Don't worry guys the Krusty Krab's got this one... #burgeremoji pic.twitter.com/egoA2KaMea — Megan McGaha (@revlelrebel12) 30. Oktober 2017

This is why I love Twitter #BurgerEmoji pic.twitter.com/4D4krajskK — Rahil Jasani (@rahiljasani) 30. Oktober 2017

This weekend was fun, but I'm now going back into 'media analysis mode'. We have publishers to save and new trends to discuss :)", schreibt er heute auf Twitter.

Den entscheidenden Beitrag zu der Debatte hat am Montagmorgen schließlich McDonald's Deutschland beigesteuert. "Bei uns geht´s drunter und drüber" steht auf dem Werbemotiv, das der Konzern via Facebook und Twitter verbreitet. Darauf ist ein Hamburger Royal mit Käse zu sehen. Ob die unselige Debatte damit beendet ist, bleibt abzuwarten. Initiator Baekdal hat inzwischen versucht, einen Schlusspunkt zu setzen. "mas