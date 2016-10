"Wo bleibt da der Spaß?" Media-Markt pfeift auf Regeln und Zwänge

In der neuen Media-Markt-Kampagne geht es teilweise heiß her Foto: Media-Markt

Egal wie es in deinem Leben läuft: Es gibt einen Ort, an dem du dich keinen Zwängen hingeben musst, sondern dich nach Herzenslust dem Vergnügen hingeben kannst. Diese Botschaft verbreiten Media-Markt und dessen Leadagentur Zum roten Hirschen in der neuen Saisonkampagne des Elektronikhändlers. Natürlich ist besagter Ort die nächstgelegene Media-Markt-Filiale - wahlweise auch der Onlineshop des Unternehmens.