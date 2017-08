"Wir lieben Vielfalt" Edeka und Jung von Matt lüften Geheimnis um Anti-Rassismus-Aktion

Edeka - #Vielfalt



Edeka in Hamburger Hafencity macht Aktion gegen Rassismus. #saynotoracism pic.twitter.com/S3puFdn62g — Sven (@opendev) 19. August 2017

CNN, BBC, Washington Post, Adweek, Le Soir, The Independent, auch HORIZONT: Sie alle hatten in den vergangenen zwei Wochen über die Aktion berichtet, die schon am Drehtag durch private Social-Media-Posts an die Öffentlichkeit gelangt war. Anschließend wurde viel spekuliert, manch einer vermutete gar voreilig, dass Edeka seinen Claim "Wir lieben Lebensmittel" einmotten würde. Nun lüftet der Händlerverbund gemeinsam mit Stammagenturdas Geheimnis. Es handelt sich um einen neuen Online-Spot unter dem Titel "#Vielfalt", der die überraschten Reaktionen echter Edeka-Kunden zeigt, als sie in den Regalen nur Lebensmittel aus Deutschland vorfinden und auf die gewohnte Produktvielfalt verzichten müssen. Der Film endet mit dem abgewandelten Claim "Wir lieben Vielfalt".Edeka will damit zweierlei erreichen: Auf der einen Seite wirbt der Händler natürlich für sein umfangreiches Sortiment, das täglich bis zu 60.000 verschiedene Produkte aus Dutzenden Ländern umfasst. Das zweite und wichtigere Anliegen ist für Edeka aber die große gesellschaftliche Botschaft: Mit der Aktion will das Unternehmen zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Und hat damit offenbar einen Nerv getroffen - dafür spricht die Tatsache, dass der Hashtag #Vielfalt schon vor Launch des Films (Produktion:, Regie:) ein derart großes (Medien-)Echo erzeugen konnte.Darüber hinaus macht Edeka auch deutlich, dass es als Unternehmen selbst für Diversität im Alltag steht. "Vielfalt bedeutet für Edeka auch, dass im Verbund 351.500 Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenarbeiten, die hier Anerkennung, Wertschätzung und Förderung erfahren - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexueller Orientierung", heißt es in einer Mitteilung. fam