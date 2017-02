"Wir glauben an Talente" Bundesliga-Stiftung und deutsche Sporthilfe ermutigen Nachwuchstalente

Seit 2009 kooperieren die Deutsche Sporthilfe und die Bundesliga-Stiftung bei der Nachwuchsförderung. Seitdem hat dieses gemeinsame Engagement immer auch Eingang in die Werbung gefunden. Nun startete die neue Kampagne der beiden Partner.

"Wir glauben an Talente"

Printmotiv aus der Kampagne "Wir glauben an Talente" (Bild: Bundesliga-Stiftung)

Der Spot "Wir glauben an Talente" zeigt, wie Kinder vom kleinsten Steppke bis zum Jugendlichen bei verschiedensten sportlichen Aktivitäten ihr Können demonstrieren, auch mal auf die Nase fallen - aber immer gut drauf sind. Die Botschaft: Kinder legen beim Sport eine spielerische Leichtigkeit und eine Freude an den Tag, die es wert sind, gefördert zu werden.Der von der Berliner Agenturkreierte Spot ist bei den Medienpartnern der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Sky, ARD und Sport 1 jeweils im Bundesliga-Umfeld zu sehen. Er kommt dabei in einer 60- und einer 30-sekündigen Version zum Einsatz. Auch verschiedene Printanzeigen werden geschaltet (siehe unten).Die Bundesliga-Stiftung und die Deutsche Sporthilfe haben es sich zum Ziel gemacht, möglichst viele hoffnungsvolle Athleten bei ihrem Weg in die Weltspitze zu unterstützen. Allein die Bundesliga-Stiftung förderte bereits 380 Sportler aus 50 Disziplinen, die insgesamt zwölf olympische Medaillen gewinnen konnten. Beide Partner verlängerten ihre Zusammenarbeit kürzlich bis 2019. ire