Wien – Berlin – Zürich Die Dialogschmiede ist neu auch in der Schweiz aktiv

Die Dialogschmiede, eine österreichische Dialogagentur mit Ausrichtung auf Behavioral Marketing, hat nach Wien und Berlin auch eine Niederlassung in Zürich eröffnet.

Die österreichische Dialogschmiede hat die Mehrheitsanteile der Wissensberater Internationa AG im zugerischen Menzingen übernommen und firmiert dort jetzt als Dialogschmiede Wissensberater AG. Damit begleiten "die Experten für individuelle Customer Journeys" ihre Kunden in Richtung Digitalisierung des Marketings – jetzt auch in der Schweiz. "Wir wollen nahe am Kunden sein. Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist der persönliche Kontakt wichtig. Der Umgang mit Daten, ihre professionelle Nutzung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und die technischen Erfordernisse sind für viele Kunden eine echte Herausforderung. Dabei unterstützen wir sie als Partner auf Augenhöhe mit einer internationalen Expertise im Bereich Behavioral Marketing – jetzt auch mit einem Büro in Zürich", so Jürgen Polterauer, CEO der Dialogschmiede in Wien.



Die in Österreich ansässige Dialogschmiede ist schon viele Jahre weit über die Landesgrenzen hinaus tätig. Der "Silver-Status" als IBM Preferred Partner im Bereich Cloudservices unterstreicht die Kompetenz der vielfach ausgezeichneten Dialog-Spezialisten.



Die Digitalisierung sorgt für eine Revolution des Marketings. Kognitive Systeme sind der Schlüssel zu echtem Dialogmarketing, wie es bisher technologisch gar nicht möglich war. Manfred della Schiava, CEO der Dialogschmiede Wissensberater AG: "Das Ziel ist verhaltensorientierte Kundenkommunikation in Echtzeit. Das ermöglich es, die Kunden unserer Kunden mit wirklich relevanten Informationen und Angeboten zu versorgen – das ist der Weg zur individuellen Customer Journey."



Neben den Standorten in Wien, Berlin und Zürich hat die Dialogschmiede ein neues Kompetenz-Netzwerk für Agenturen geschaffen, in dem die Partner ihr Know-how und ihre Ressourcen auf einer Markenplattform bündeln. Das "Dialogschmiede Network" eröffnet auch hochspezialisierten, kleineren oder mittelgroßen Agenturen einen Weg in die digitale Zukunft.



BILDTEXTE

Jürgen_Polterauer.jpg

Jürgen Polterauer, CEO der Dialogschmiede Österreich:

„Wir unterstützen unsere Kunden als Partner auf Augenhöhe mit einer internationalen Expertise im Bereich Behavioral Marketing – jetzt auch mit einem Büro in Zürich“.

Manfred_della_Schiava.jpg

CEO der Dialogschmiede Wissensberater AG:

„Das Ziel ist verhaltensorientierte Kundenkommunikation in Echtzeit. Das ist der Weg zur individuellen Customer Journey“.

LOGO_Dialogschmiede.jpg

Bilder: Dialogschmiede / Axmann