West-Ost-Markenstudie Deutschland ist ein VW-Land

Volkswagen ist die bekannteste Automarke in Deutschland. Die Wolfsburger stehen sowohl im Westen als auch im Osten des Landes auf Platz 1. Das geht aus der aktuellen West-Ost-Markenstudie von MDR-Werbung und IMK Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsfoschung hervor.

Die 10 bekanntesten Automarken in Westdeutschland (ungestützt)

Quelle: (MDRW)

Die 10 bekanntesten Automarken in Ostdeutschland (ungestützt)

Quelle: (MDRW)

Dassbei den Autoherstellern auf Platz 1 steht, verwundert eigentlich nicht. Die Marke kommt im Jahr 26 nach der Wiedervereinigung bei der ungestützten Markenbekanntheit sowohl im Westen als auch im Osten auf hohe Werte - 64 und 58 Prozent - und liegt damit deutlich vor BMW.Daran hat auch der jüngste Dieselskandal bei der wichtigsten Marke des VW-Konzern nichts gändert. Auf Platz 3 hingegen unterscheiden sich Osten und Westen dann doch noch. Während im Ostendas Treppchen komplettiert, parkt im Westenvor dem Wettbewerber aus Ingolstadt.Schaut man sich die gestützte Markenbekanntheit an, dann liegen hingegen VW und BMW in beiden Landesteilen gleichauf (Ost: jeweils 88 Prozent; West: jeweils 90 Prozent). Zu den Ergebnissen gehört auch, dass Audi, BMW und Mercedes-Benz als besonders hochwertig und innovativ wahrgenommen werden. Das Image von Skoda fällt im Osten durchweg positiver aus als im Westen.Seit 2010 untersuchen die(MDRW) und daseinmal jährlich die Bekanntheit von Marken in Ost und West. An der Studie haben 3000 Konsumenten teilgenommen. mir