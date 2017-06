Wertvollste Fußballklubs der Welt Manchester United bleibt an der Spitze / 14 deutsche Vereine unter Top 50

Die 20 wertvollsten Fußballklubs der Welt

2017 (2016) Klub Land Markenwert in Mio. € 1 (1) Manchester United England 1542 2 (2) Real Madrid Spanien 1262 3 (3) FC Barcelona Spanien 1262 4 (8) FC Chelsea England 1110 5 (5) Bayern München Deutschland 1087 6 (4) Manchester City England 908 7 (7) Paris St. Germain Frankreich 899 8 (6) FC Arsenal England 837 9 (9) FC Liverpool England 808 10 (10) Tottenham Hotspur England 619 11 (11) Borussia Dortmund Deutschland 462 12 (13) Juventus Turin Italien 438 13 (16) FC Everton England 320 14 (14) Schalke 04 Deutschland 301 15 (12) Bayer 04 Leverkusen Deutschland 295 16 (18) Atletico Madrid Spanien 288 17 (17) West Ham United England 270 18 (22) AC Mailand Italien 254 19 (20) FC Southampton England 250 20 (19) Leicester City England 229

Quelle: Brand Finance

Die deutschen Klubs und ihre Platzierungen

2017 (2016) Klub Markenwert in Mio. € 5 (5) Bayern München 1.087 11 (11) Borussia Dortmund 462 14 (14) Schalke 04 301 15 (12) Bayer Leverkusen 295 21 (15) VfL Wolfsburg 228 29 (27) Borussia Mönchengladbach 185 30 (-) TSG 1899 Hoffenheim 173 34 (46) VfB Stuttgart 152 37 (28) Hamburger SV 145 38 (-) 1. FC Köln 144 39 (35) Hertha BSC 141 40 (42) Werder Bremen 138 45 (-) RB Leipzig 129 49 (-) Eintracht Frankfurt 125

Quelle: Brand Finance

Neben dem deutschen Rekordmeister sind auch Borussia Dortmund (11.), Schalke 04 (14.), Bayer Leverkusen (15.), VfL Wolfsburg (21.), Borussia Mönchengladbach (29.), der VfB Stuttgart (34.), der Hamburger SV (37.), Hertha BSC (39.) und Werder Bremen (40.) im Ranking vertreten. Mit der TSG 1899 Hoffenheim (30.), dem 1. FC Köln (38.), RB Leipzig (45.) und Eintracht Frankfurt (49.) schaffen zudem vier weitere deutsche Klubs den Sprung unter die Top 50 der wertvollsten Vereine der Welt.In den Top 10 herrscht wieder einmal eine Dominanz der englischen Vereine - gleich fünf Klubs sind dort vertreten. Das liegt in erster Linie an dem neuen Medienvertrag der Premier League , der seit der abgelaufenen Saison gilt. Bei Spitzenreiter Manchester United geben trotz eines enttäuschenden 6. Platzes in der Liga Reputation, Sponsoringeinnahmen sowie der Gewinn der UEFA Europa League den Ausschlag, dass man weiter vor den beiden spanischen Topklubs aus Madrid und Barcelona liegt.Real Madrid hat es hingegen trotz des gewonnenen Doubles aus spanischer Meisterschaft und der Wiederholung des Champions-League-Triumphs nicht geschafft, in puncto Markenwert an ManUnited heranzukommen. Die "Königlichen" liegen immer noch rund 280 Millionen Euro hinter dem englischen Traditionsklub.Der deutsche Branchenprimus Bayern München festigte seinen 5. Platz laut Angaben von Brand Finance nicht etwa aufgrund einer herausragenden sportlichen Leistung - schließlich holten die Münchner in diesem Jahr "nur" die deutsche Meisterschaft. Vielmehr ausschlaggebend für den starken Markenwert ist demnach die starke Präsenz des Klubs in Social Media sowie die Expansion nach China - als erster europäischer Fußballverein überhaupt.In das Ranking fließen laut Brand Finance Faktoren wie Stadionkapazität und -auslastung, Kaderwert, Social-Media-Präsenz, sportlicher Erfolg, Fan-Zufriedenheit, Fair-Play-Ratings sowie Umsatzzahlen ein. Aus diesen Faktoren errechnet das Unternehmen seinen "Brand Strength Index". Neben dem Markenwert in Millionen Euro weist Brand Finance auch ein Brand Rating aus: Dabei kommen Manchester United, Real Madrid, der FC Barcelona, Bayern München und Champions-League-Finalist Juventus Turin (12.) auf die höchste Wertung AAA+. tt