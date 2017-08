Werbewirkungsgipfel 7 Wegweiser zur Navigation durch den Datenschungel

Catherin Anne Hiller Foto: Alex Grimm / Getty Images

Vieles ist ja meist nur eine Frage der Definition. Beim HORIZONT-Werbewirkungsgipfel in Frankfurt präsentierte GIK-Geschäftsführerin Catherin Anne Hiller beispielsweise die "älteste Targetingform der Welt": Content-Targeting. Oder: das Schalten von Anzeigen in der für die Zielgruppe interessanten Zeitschrift. So einfach wie diese Erklärung ist es in der Praxis der Wirkungsforschung aber selten.