Werbewirkungsgipfel 2017 "Schlechtes Influencer Marketing kann das gesamte Thema für Kunden killen"

Ist Influencer Marketing im Kommen, längst da oder (zumindest als Hype-Thema) schon wieder vorbei? Es ist im Alltag angekommen – was es für alle Beteiligten kaum leichter macht. So lautet das Fazit der Influencer-Sessions auf dem HORIZONT Werbewirkungsgipfel 2017.

"Vor allem unsere Kosmetik-Zielgruppen lassen uns keine Wahl: Sie verbinden sich mit Influencern – also tun wir das auch", sagt Dana Duch, Digital Director L’Oréal Deutschland. Allerdings erwartet sie davon keine Hype- und Heilversprechungen, sondern "die richtigen KPIs auf der Suche nach unserem Return-on-Investment, denn Influencer Marketing ist schlicht Business". Und von den Mediaagenturen wünscht Duch Beratung bei der Integration dieses jungen Kanals in ihren Mediamix.

Obwohl kundenseitig bereits "relevante Budgets" fließen, sei Influencer Marketing (IM) für Mediaagenturen kein Kerngeschäft, sagt, CEO Initiative. Auch wegen der kleinteiligen Planung und aufwändigen operativen Kampagnensteuerung haben viele Agenturen für IM spezialisierte Sub-Dienstleister unter Vertrag. Die Auftritte müssten betreut werden – denn "schlechtes IM kann das gesamte Thema für Kunden killen". Zudem müssten Werbekunden bei bestimmten Reichweitenzielen beachten, dass IM-Kampagnen nichtseien wie andere Inventare. Und dann Scholz‘ Appell an die Kreation: "Die größte Herausforderung ist, IM-Auftritte nicht werblich aussehen zu lassen – aber sie trotzdem transparent als Werbung zu kennzeichnen, denn da muss man mit offenen Karten spielen."Volle Zustimmung von, dem Chef des Gruner + Jahr-Vermarkters G+J EMS. Erfolgreiches IM "ist nicht einfach der Einkauf von Multiplikatoren, sondern vor allem gutes Beziehungsmanagement". Damit das gelinge, sollten Marketer die unterschiedlichen Nutzungen der diversen Social-Kanäle beachten, sich mehr als nur Gewinnspiele ausdenken, während der Kampagne mit den Influencern interagieren und Werbung klar kennzeichnen. Vogel stellte außerdem eine Studie zur Wirkung von IM vor. "Vor allem unbekannte Marken können sich mit Influencer-Kampagnen in der Zielgruppe sehr gut Gehör verschaffen", schlussfolgert er. Detaillierte Studienergebnisse und weitere Do’s und Don’ts aus Sicht von G+J EMS lesen Abonnenten in der HORIZONT-Ausgabe 34/2017 vom 24. August.Und die Influencer selber? Sie sollten aufpassen, nicht zu groß, zu umtriebig und zu omnipräsent – und damit möglicherweise zu unglaubwürdig für ihre Zielgruppen – zu werden. "Wir sehen, dass manche Influencer schon ,durch‘ sind und bei ihren Aktionen bereits schnell Shitstorms provozieren", warnt, Sprecher des Marktforschungsunternehmens Yougov. rp