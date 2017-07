"Weil wir dich lieben" Das ist der geniale neue Streich von BVG und Jung von Matt/Elbe

Endlose Verspätungen, verschmutzte Bahnen, nicht zu verstehende Durchsagen - die Kunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können davon ein Lied singen. Und tun in der neuen Kampagne des Unternehmens genau das: Mit der "BVG-Arie", einer Neuinterpretation von Mozarts Zauberflöte, zeigen BVG und Jung von Matt/Elbe erneut ihre kreative Energie - und sind so auf dem Weg zum nächsten Viralhit.

BVG-Arie

„Das Muster, das geht gar nicht. Es gibt keinen Party-Wagen. Durchsagen unverständlich. Zug stinkt nach Döner scharf. Zu spät, zu laut und zu teuer. Das ist die BVG.“ BVG-Arie Teilen

, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb bei der BVG. Die Strategie der Kampagne stammt von der Agentur Grüner und Deutscher (GUD).





Musikalisch bewegt sich der knapp dreiminütige Film auf höchstem Niveau - das muss auch sein, hat er sich doch ein außerordentliches Stück Operngeschichte zum Vorbild genommen: Den Titel "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen", den die Königin der Nacht im zweiten Aufzug von Mozarts "Die Zauberflöte" darbietet. In der "BVG-Arie" wird ihre Rolle auf mehrere Schultern verteilt - zum wiederholten Male glänzen Agentur und Kunde mit glänzend gecasteten Protagonisten. Darunter auch Schauspieler und Sänger, bekannt als Oli P.Ihren neuen Film streut die BVG wie gewohnt bei Youtube und über ihre eigenen Social-Media-Präsenzen. Mit der gleichen Strategie wurden bereits die Spots "Is mir egal" (Dezember 2015) und "Alles Absicht" (September 2016) zu viralen Hits im Netz. Für ihre Aktivitäten in Social Media gibt die BVG inzwischen rund 500.000 Euro im Jahr aus, sofam