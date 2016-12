Weihnachtskampagne Wie Mercedes-Benz eine junge Liebe rettet

Mercedes-Benz Snow Date – Mercedes-Benz original

Schneeverwehungen, spiegelglatte Straßen, Eiseskälte - die Rahmenbedingungen für ein Date könnten wahrlich besser sein. Doch der frisch verliebte Junge will die Einwände seines Vaters nicht gelten lassen und beharrt trotz allem darauf, von ihm zum Kino gefahren zu werden, wo er sich mit seinem Schwarm einen Film ansehen will. Am Treffpunkt angekommen, scheint der Vater zunächst Recht zu behalten. Der muss allerdings am Ende einsehen, dass man nie den fahrbaren Untersatz anderer Menschen unterschätzen sollte. Daher gibt es zu den Klängen von "Make You Feel My Love" der Band Sleeping At Last doch noch ein Happy End.Der von der US-Agenturentwickelte TV-Spot "Snow Date", mit dem Mercedes‑Benz sein Allradsystem 4MATIC bewirbt, wird deutschlandweit im TV und in den Kinos zu sehen sein. Zusätzliches Bewegtbildmaterial bietet der Stuttgarter Premium-Hersteller auf der vonentwickelten Micro-Site an. In den drei Zusatzszenen ist kein Geringerer als der neue Formel‑1-Weltmeisterals Kinomitarbeiter zu sehen. Nutzer sollen ihre eigene Version von „Snow Date“ kreieren und diese als Weihnachtsgruß inklusive personalisiertem Weihnachtsfilm mit Familie und Freunden in den sozialen Netzwerken teilen oder als eCard direkt verschicken können.Zudem gibt es zwei Social Media-Gewinnspiele. Bei den vonentwickelten Aktionen können sich Interessenten seit Anfang Dezember auf der Facebook-Seite des Konzerns für die Teilnahme an einer winterlichen 4MATIC Driving Experience zusammen mit Mercedes-Benz Markenbotschafter Felix Jaehn bewerben. mas