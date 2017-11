Weihnachtskampagne Rewe und Thjnk trommeln im Split Screen für die wichtigste Zutat zum Fest

Rewe - Die wichtigste Zutat zu Weihnachten bist du

Im Mittelpunkt des Films, der ab Sonntag im TV zu sehen sein wird, steht die Reise eine Sohnes zu seinen Eltern, die mitten in den Vorbereitungen zum gemeinsamen Weihnachtsfest stecken. Der Clou: Thjnk und Rewe führen die beiden Handlungsstränge durch eine Split-Screen-Mechanik zusammen und schaffen dabei überraschend kunstvolle Bildkompositionen, die so selten im Werbeblock zu sehen sind. So wird die Zubereitung des Festessens mit den einzelnen Etappen, die der Sohn auf seinem Weg zurücklegt, verknüpft. Und am Ende findet die Familie schließlich am reichlich gedeckten Tisch zusammen. Die Botschaft von Rewe: "Die wichtigste Zutat zu Weihnachten bist du".Am Ende des 45-sekündigen Spots hält das Unternehmen den Verweis auf das Produktsortiment "Rewe Feine Welt" bereit. Auf der Landingpage zur Kampagne gibt es zudem viele Rezept-Ideen zu Weihnachten. Der Kampagnenzeitraum erstreckt sich über vier Wochen. Neben dem Film für TV und Online umfasst der Mediamix klassische Online-, Print- und POS-Maßnahmen."Weihnachten steht für die Tage im Jahr, die wir am liebsten im Kreis unserer Angehörigen verbringen möchten", sagt, Bereichsleiterin Marketing bei Rewe. "Mit unserem Spot vermitteln wir dieses uns allen bekannte heimelige Weihnachtsgefühl von Wärme, Vertrautheit und Verbundenheit, das sich automatisch einstellt, wenn wir in der Familie angekommen sind." Gleichzeitig soll der Film die Markenstrategie des Händlers widerspiegeln, nach der die Sortimentspolitik konsequent auf den Menschen und seine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Wilgmann: "Der Kunde kommt bei uns an erster Stelle!"Bei Thjnk in Hamburg zeichnen(Executive Creative Director),(Creative Director Art),(Creative Art Junior),(Creative Director Copy) sowie(Creative Copy Junior) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. Die Musik kommt von. Das verantwortliche Tonstudio ist. Der Titeltrack "On My Way" wird gesungen vonund wird eine Woche nach Kampagnenstart auf Streamingplattformen wie Spotify und iTunes verfügbar sein. Die Digitalmaßnahmen steuert. tt