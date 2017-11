Weihnachtskampagne Lidl singt zum Fest ein Loblied auf chaotisch normale Familienfeiern

Chaos, Trubel und schräge Geschenke - in seiner neuen Weihnachtskampagne wirbt Lidl für ein Weihnachten, das sich den üblichen Hochglanzklischees der Werbung entzieht. In der neuen von Überground kreierten internationalen Kampagne spielt auch wieder Musik eine prominente Rolle. Damit knüpft Lidl nahtlos an die erfolgreicheaus dem letzten Jahr an, verzichtet dieses Mal aber auf einen gesellschaftlichen Aufreger.

Lidl #beautifullynormal 2017 Langversion



Bild: Lidl Mehr zum Thema Gender-Debatte Lidl stellt den Weihnachtsmann mit Santa Clara aufs Abstellgleis

Während Lidl allerdings 2016 bewusst eine Musikvideo-Optik erschuf, um den Auftritt seiner Weihnachtsfrau Santa Clara optimal in Szene zu setzen, ist #beautifullynormal um Alltagsoptik bemüht: leicht missglückte Miniaturweihnachtsbäume, weihnachtliche Snapchatbilder, Küchenchaos und Kinder, die gelangweilt in der Nase popeln, während die Erwachsenen das Fest vorbereiten - Lidls Gegenbild zum Bilderbuchweihnachten will vor allem menschlich sein.Die Kampagne, die in den Veranwortungsbereich der Lidl-Stiftung fällt, wird in 27 europäischen Märkten und in den USA zu sehen sein. Das lässt sich durchaus als Vertrauensbeweis für die Macher der Kampagne werten: 2016 konnte die Lidl-Siftung nur 26 Landesorganisationen zur Beteiligung an der Weihnachtskampagne motivieren.Die Kampagne, die über alle klassischen Medienkanäle gespielt wird, setzt erneut auf interaktive Kanäle. Der Kampagnensong von den Santa Clara Allstars wird auch dieses Jahr aktiv über Shazam gepusht. Darüber hinaus sollen Markenfans Bilder ihrer eigenen chaotischen Weihnachten mit dem Hashtag #beautifullynormal in den sozialen Netzwerken posten. In den Filialen selbst will der Discounter seinen Kunden mit dem Weihnachtsmagazin "Oh du Leckere" Rezeptinspirationen liefern. cam