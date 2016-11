Weihnachtskampagne Jochen Schweizer und die Langfristigkeit des Glücks

Im Sommer startete Jochen Schweizer die erste Branding-Kampagne im TV , in der der Gründer und Chef des Erlebnisgeschenke-Anbieters für sein Unternehmen warb. Pünktlich zur beginnenden Weihnachtssaison legt die Marke jetzt gemeinsam mit Agenturpartner +Knauss einen neuen Spot vor, in dem wieder die Glücksforschung im Mittelpunkt steht.

Jochen Schweizer Weihnachtsspot 2016



Bild: Jochen Schweizer

In dem 30-Sekünder steht Jochen Schweizer in einem Hörsaal und erklärt die Bedeutung von Erlebnisgeschenken, die Studien zufolge langfristig mehr Freude bereiten als materielle Geschenke. Am Ende des Commercials holt sich der 59-jährige Unternehmer und Juror der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" die Bestätigung von seinem Fachpublikum - das komplett aus Weihnachtsmännern besteht. Am Ende des Spots steht der Markenclaim "Du bist, was du erlebst".Das Commercial ist seit dem letzten Wochenende auf den Sendern der RTL Mediengruppe und von Pro Sieben Sat 1 zu sehen. Neben dem 30-sekündigen Hauptspot kommen auch ein 20-Sekünder sowie Produktnachklapper zum Einsatz, die die Zuschauer inspirieren und zum Kauf animieren sollen. Die Kampagne wird mit Social-Media-Maßnahmen ergänzt.Bei +Knauss zeichnen die Creative Directorsundverantwortlich. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. tt