Weihnachtskampagne Coca-Cola startet mit TV-Spot und Truck-Tour-Jubiläum in die besinnliche Jahreszeit

Keine Weihnachten ohne Coca-Cola: Auch im Jahr der neuen "One Brand"-Strategie verzichtet der US-Brauseriese nicht auf seine traditionelle Weihnachtskampagne mit Kult-Testimonial Santa Claus. 1931 von Grafiker Haddon Sundblom geschaffen, steht die Coke-Variante des Weihnachtsmanns auch 2016 im Mittelpunkt der Jahresendkampagne, die am Wochenende mit einem TV-Spot anläuft. Zudem feiert Coca-Cola Deutschland dieses Jahr das 20. Jubiläum seiner Weihnachtstruck-Tour.

Coca-Cola - Weihnachtsspot 2016

Ab Ende November touren die Coca-Cola-Trucks durch Essen, Mainz, Wiesbaden, Leipzig, München sowie Berlin. Herzstück der Paraden sind drei als Bühnen ausgebaute Freightliner - bereits zum 20. Mal schickt Coca-Cola die ursprünglich aus einem TV-Spot stammenden Trucks auf die Reise. Die Roadshow begleitet der Getränkehersteller zudem in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #Weihnachtstrucks, Gewinnspiele und Promotions ergänzen den traditionellen Jahresendaufschlag.Dazu gehört verlässlich auch 2016 wieder ein weihnachtlicher TV-Spot. Der 40-Sekünder geht am 14. November on air und führt das Muster der im Januar dieses Jahres eingeführten "Taste the Feeling"-Kampagne weiter. Ein kleiner Junge verteilt eifrig die verschiedenen Coke-Varianten an seine ganz persönlichen Weihnachtshelden - letztlich natürlich auch an Santa Claus. Musikalisch hinterlegt ist der Film mitgleichnamigem Soundtrack "Taste the Feeling", der im Gegensatz zum Sommersong mit einem festlichen Klang versehen wurde. fam