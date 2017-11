Weihnachtskampagne Coca-Cola schickt wieder seine Weihnachtstrucks auf Deutschlandtour

Während Weihnachten für viele Unternehmen noch weitgehend kommunikatives Neuland ist, bewegt sich Coca-Cola zur kalten Jahreszeit auf bestens bekanntem Terrain - schließlich hat das Unternehmen schon vor 85 Jahren seine eigene Santa-Claus-Interpretation geschaffen, die nach wie vor die Weihnachtsmann-Vorstellung vieler Menschen prägt. Auch 2017 schickt der Getränkehersteller zudem wieder seine Coca-Cola-Weihnachtstrucks auf Deutschlandtournee - bereits zum 21. Mal.

Coca-Cola Weihnachtskampagne 2017

Für viele ist die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour ein liebgewonnenes Highlight in der Vorweihnachtszeit. In diesem Winter machen die roten Laster insgesamt fünfmal Halt - anders als im Vorjahr, als noch Essen, Mainz, Wiesbaden, Leipzig und München angesteuert wurden, vor allem in etwas kleineren Städten. Den Auftakt macht am 25. November Schwabach in Bayern, es folgen Kassel (03. Dezember), St. Ingbert (10. Dezember), Magdeburg (15. Dezember) und das sächsische Grimma (16. Dezember). Erstmals mit an Bord der Coke-Trucks sind musikalische Talente der Pro-Sieben-Sat-1-Castingshow "The Voice of Germany".Auf bewährte Inhalte setzt Coca-Cola im TV und im Kino. Dort schaltet der Softdrink-Riese erneut den Weihnachtsspot aus dem vergangenen Jahr (Kreation:, London). Die Kampagne aktiviert Coca-Cola wie gewohnt in OoH und Digital sowie am PoS. Die Konzeption der Gesamtkampagne übernimmt, für Media zeichnetverantwortlich, die Digitalmaßnahmen kommen von. Event & Logistik der Truck-Tour organisiert wie im Vorjahr die Stuttgarter Agentur. fam