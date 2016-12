Weihnachts-Spot Wie Pornhub seinen Nutzern ein "Horny Little Christmas" verschaffen will

“Lonely Night” Christmas Ad (SFW)

Der Film mit dem Titel "Lonely Night" entführt die Zuschauer in eine schneeweiße Miniatur-Stadt und stellt mehrere Protagonisten vor: darunter einen Sicherheitsbeamten am Bahnhof, eine junge Frau, die einen Nachtzug verpasst und einen älteren Mann, dem die weibliche Verabredung zum das gemeinsame Dinner bei Kerzenschein absagt. In ihrer Tristesse verbringen sie Heiligabend also vor dem Computer - und erhalten per Mail ein überraschendes Geschenk, das sie alle aufheitert: einen Gutschein für einen Pornhob-Premium-Zugang. Die Botschaft, die das Unternehmen am Ende verbreitet: "Have yourself a horny little Christmas."Zwar kommt "Lonely Night" nicht an den überraschenden Viralerfolg "The Most Touching Gift" von 2015 heran. Dafür hält der neue Spot der Marke liebevolle Anspielungen auf zwei der besten Weihnachtsfilme des letzten Jahres bereit: Während die Figur des Sicherheitsbeamten an "Justino" (spanische Weihnachtslotterie) angelehnt ist, erinnert der ältere Mann an den "Man on the Moon" von John Lewis Bei Officer & Gentleman zeichnen die Creative Directorsundsowieundverantwortlich. Regie führte. Die Postproduktion übernahm. Die Komposition des Titelsongs kommt von. tt