Wegen unterschiedlicher Ansichten Lidl-Marketingchef Arnd Pickhardt geht im Streit

Bei Lidl gibt es einen Wechsel an der Marketing-Spitze. Chief Marketing Officer Arnd Pickhardt hat den Neckarsulmer Discounter verlassen. Einen Vorab-Bericht von Lebensmittelzeitung.net hat das Unternehmen gegenüber HORIZONT Online bestätigt. Auf einen neuen Ansprechpartner müssen die Lidl-Agenturen BBDO und Überground allerdings nicht lange warten. Der Nachfolger sitzt schon in den Startlöchern.

Mit Arnd Pickhardt geht bei Lidl ein Manager von Bord, der innerhalb des Konzern eine strategisch hoch relevante Position innehatte. Das lässt sich schon an dem Budget ablesen, für das Pickhardt verantwortlich war. Der Manager, der im November 2015 Christoph Schneider an der deutschen Marketingspitze beerbte und unter anderem die neue Markenkampagne "Mehr Freude für alle" , den Wechsel zu BBDO und den Viralfilm Lidl-Land verantwortete, hat allein in diesem Jahr laut Nielsen bis einschließlich Oktober bereits gut 254 Millionen Euro brutto in Werbung investiert. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 - also vor dem Einstieg des Discounters in die TV-Werbung - hatte das Unternehmen "nur" 176 Millionen Euro brutto für Werbung locker gemacht.Die Trennung von Pickhardt war wohl keine, auf die die so häufig bemühte Formulierung "im gegenseitigen Einvernehmen" zutrifft. Wie Lebensmittelzeitung.net berichtet, haben "unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung der Marke Lidl" den Ausschlag gegeben. Zu den Details wollte sich Lidl nicht äußern.Ein Macht-Vakuum im Marketing wird es aber nicht geben, denn Lidl hat die Nachfolge bereits geregelt. Wie das Unternehmen gegenüber HORIZONT Online bestätigt, trittin der Lidl-Geschäftsführung die Nachfolge von Pickhardt an. Der frühere Werber - Achenbach war unter anderem bei der Stuttgarter Werbeagentur Panama und bei Nessbach in Köln tätig - kennt sich im Lidl-Marketing bestens aus. Der Manager, der seit 2005 im Unternehmen ist, war zuletzt als Geschäftsführer Marketing bei Lidl International tätig. Zuvor hatte er auch als Director PR & Marketing bei Lidl Irland und als Director International PR & Social Media bei der Lidl Stiftung gewirkt. mas