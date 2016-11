Wegen Galaxy-Note-7-Panne Samsung entschuldigt sich mit ganzseitiger Zeitungsanzeige in US-Medien

Samsung entschuldigt sich mit ganzseitiger Zeitungsanzeige Foto: Twitter/ Rurik Bradbury

"For this we are truly sorry": Samsung hat sich gestern für sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 in ganzseitigen Zeitungsanzeigen entschuldigt. Der Unternehmenschef selbst wendet sich darin an die verärgerten Kunden.