Wechsel bei Rewe Marketingleiterin Elke Wilgmann geht zu Billa, Johannes Steegmann übernimmt

Leitet ab sofort das Marketing von Rewe Deutschland: Johannes Steegmann © Rewe

Personalrochade bei der Rewe Group: Elke Wilgmann, derzeit Marketingleiterin von Rewe Deutschland, wechselt zum 1. Februar 2018 in den Vorstand der Rewe-Tochter Billa in Österreich und übernimmt dort die Ressorts Digital & Innovations, Analytics & CRM, Marketing sowie interne Kommunikation. In Köln besetzt Rewe die Position nicht eins zu eins nach - stattdessen übernimmt Johannes Steegmann, Chef von Rewe Digital, zusätzlich den neu gebündelten Omnichannel-Marketingbereich.