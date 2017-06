Web-to-print (Sponsored Post) Schneller drucken: print24.com reüssiert mit neuer Werbetechnik und preiswerten Großformat-Produkten

Das Angebot der Onlinedrucker hat sich deutlich erweitert. Die Bandbreite reicht von Fahnen und Messewänden über großformatige Plakate bis hin zu Textilien. Und damit ist der Onlinedruck für Agenturen, Werber und Designer hochgradig interessant.

Onlinedruckereien können mit einer Reihe von Vorteilen auftrumpfen: Die Abläufe sind einfach, die Lieferung erfolgt extrem schnell. Kein Wunder, dass Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier heute in aller Regel bereits im Internet geordert werden. Mittlerweile aber haben Onlinedrucker ihr Angebot deutlich ausgebaut. Die Bandbreite reicht von Fahnen über Messewände, von großformatigen Plakaten über Kissen bis hin zu Textilien. Und damit ist der Onlinedruck für Profis, für Kreative und Werbemittelhersteller etwa sowie für Grafiker und Produktgestalter noch relevanter geworden.

Die Onlinedruckerei print24.com bietet für Druckereien, Designer, Grafiker, Produktioner, Reseller und Werbeagenturen nicht nur eine umfangreiche Auswahl an vielfältigen Druckprodukten, sondern unter anderem auch hochwertige Produkte aus dem Bereich Werbetechnik und Großformat. Außerdem hat sie massiv die Preise gesenkt und die Lieferzeiten verkürzt – viele Topseller sind bereits innerhalb eines Tages lieferbar.

Die neuen L- und X-Banner eignen sich ideal für den Einsatz auf Messen und ermöglichen es, Kunden und Besucher mit Hintergrundinformationen zu versorgen oder auf eigene Produkte hinzuweisen. Sie werden aus Kunststoff hergestellt. Aus gutem Grund. Die 510 g/m² starke PVC-Plane ist reiß-, zug- und kratzfest und optional direkt mit System bestellbar. Sowohl die L- als auch die X-Banner sind besonders leicht und lassen sich unkompliziert aufbauen.

Ideale Begleiter

Die neuen, innovativen Textil-Messewände von print24.com machen ein faltenfreies Bespannen einfach; dafür sorgt das praktische Gummilippensystem. Die Messewände stehen nicht nur in gerader Form zur Verfügung. Kunden können sich auch für die gebogene PVC-Wand entscheiden und je nach Ausführung zwischen verschiedenen Größen wählen. Die Messewände sind bereits ab 1 Stück erhältlich und somit der ideale Begleiter für die nächste Veranstaltung.

Mit den runden Pop-Up Towern von print24.com haben Kunden die Möglichkeit, effektiv im Litfaßsäulenformat zu werben – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mittels Magneten wird das Druckmotiv befestigt und dank der Querverstrebungen können die Pop-Up Tower auch auf unebenem Untergrund perfekt stehen. Pop-Up Tower Des Weiteren hat print24.comdas gesamte Sortiment an Rollups grundlegend überarbeitet, preislich attraktiver gestaltet und erweitert. Neben den klassischen Ausführungen in verschiedenen Formaten und unterschiedlichen Systemen wurden zudem die extragroßen XXL-Rollups eingeführt – mit Formaten bis zu 2 x 3 Metern! Alle Ausführungen sind extrem günstig und ab 1 Stück erhältlich. Rollups Beleuchtete Botschaften

Für besonders auffällige Außenwerbung bietet print24.com ein riesiges Portfolio an hochwertigen Produkten aus der Kategorie Großformat. Mit dem 18/1-Großflächenplakat oder Planen bis zu 10 Metern lassen sich zum Beispiel große Flächen wie Fassaden oder Baugerüste in effektive Werbeflächen verwandeln.

Keine Frage, City Light Poster sind effiziente Eyecatcher im Straßenverkehr. Einerlei, ob an Bushaltestellen, Bahnhöfen oder in der Fußgängerzone: Die beleuchteten Botschaften sind bei Tag und Nacht eine günstige Lösung für viele Werbetreibende. Die Poster sind einfach zu handhaben und ein Motivwechsel ist somit unkompliziert möglich. City Light Poster Ein weiteres Präsentationssystem für Messen, Events und Ihre Verkaufsräume sind die großformatigen Deckenhänger von print24.com. Mit ihnen lassen sich Werbung, Informationen oder ein Wegweiser problemlos in großer Höhe anbringen und die Deckenhänger so nutzen, dass sie Platz sparen. Aus zehn verschiedenen Formaten und drei hochwertigen Materialien kann gewählt und bestellt werden. Diese günstigen Banner sind schon ab 1 Stück zu haben.

Die neuen Produkte und Ausführungen stehen ab sofort auf print24.com zur Verfügung – und das zu dauerhaft günstigen Preisen und attraktiven Lieferzeiten. Der Großteil der Produkte aus den Kategorien Werbetechnik und Großformat ist bereits ab Auflagen von 1 Stück erhältlich.