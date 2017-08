Wahlwerbung Das ist die SPD-Kampagne zur Bundestagswahl

Lohngerechtigkeit, Bildung, Rente, Familie und Investitionen

"Zeit für mehr Gerechtigkeit": Die SPD-Motive zur Bundestagswahl



Bild: KNSK

"Die Zukunft braucht neue Ideen. Und einen, der sie durchsetzt." tt

In den Umfragen im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September liegt die SPD aktuell 14 bis 18 Prozentpunkte hinter CDU und CSU. Will die Partei mit einem anderen Koalitionspartner als den Christdemokraten die Regierung bilden, wird es also höchste Zeit aufzuholen. Auf den Plakatmotiven (siehe Galerie unten), die Generalsekretäram Dienstagnachmittag im Willy-Brandt-Haus in Berlin präsentierte, nimmt die SPD die Rolle des Herausforderers jedenfalls an.Dabei stehen die zentralen Wahlkampf-Themensowie das übergeordnete Programm-Thema soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Dazu verbreitet die Partei gemeinsam mit KNSK klare Botschaften wie "Wer 100 Prozent leistet, darf nicht 21 Prozent weniger verdienen", "Bildung darf nichts kosten. Außer etwas Anstrengung" oder "Unsere Familienpolitik ist genauso: laut und fordernd"."Es ist Zeit, Deutschland mit frischen Impulsen nach vorne zu bringen. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, reicht ein 'Weiter so!' nicht mehr aus, wenn wir auch morgen noch erfolgreich sein wollen", so die SPD in der Erklärung des Wahlprogramms . "Deshalb wollen wir Deutschland gestalten. Deutschland soll ein Land sein, in dem es gerecht zugeht und in dem wir nicht nur an uns, sondern auch an die nächsten Generationen denken." Dazu gehöre, dass man für ein starkes Europa eintrete und jetzt investiere, "damit wir morgen sicher leben können".Im Fokus des Mediamixes steht - wie bei den meisten anderen Parteien auch - Außenwerbung. Auf mehreren tausend Plakatwänden in ganz Deutschland werden die verschiedenen Motive ab sechs Wochen vor der Wahl zu sehen sein, in Berlin sieben Wochen vorher. In einer zweiten Plakatwelle wird dann das Motiv mit Kanzlerkandidat Schulz aufgehängt. Der Slogan auf dem Plakat: