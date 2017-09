Wahlkampf im Social Web SPD zieht an der AfD vorbei

analysiert bereits seit Anfang Juli, wie sich die politischen Parteien im Social Web schlagen. Insgesamt hat das im österreichischen Linz ansässige Unternehmen bereits mehr als 8 Millionen Social-Media-Interaktionen - also Likes, Shares, Kommentare oder sonstige Reaktionen auf ein öffentliches Posting auf Facebook, Instagram oder Twitter - ausgewertet.Die Analyse zeigt, dass vor allem dieim Social Web derzeit Gesprächsthema ist. Die Sozialdemokraten können ihre Interaktionen in Kalenderwoche 36 von knapp 348.267 auf 435.198 steigern. Da gleichzeitig die, die in der Vorwoche noch vorne lag , etwas schwächelt, erobert die SPD im Ranking den ersten Platz.Großen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd der SPD hat. Der Facebook-Post, in dem der SPD-Kanzlerkandidat AfD-Politiker Alexander Gauland als "Spitzenhetzer" beschrieb, dem man "klar entgegentreten" müsse, war mit 77.702 Interaktionen der erfolgreichste in der letzten Woche.Auf Rang 3 schafft es die: Die Partei von Bundeskanzlerinkann ihre Interaktionen von 214.882 auf 286.600 steigern - und liegt damit vor(206.070 Interaktionen), der(198.581 Interaktionen) und den, die mit nur 76.879 Interaktionen deutlich abgeschlagen sind. mas