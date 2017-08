Wahlkampf Kleine Parteien hängen CDU und SPD im Internet ab

NetzwerkReklame vergleicht die Ergebnisse der Sonntagsfrage mit der Online-Performance der Parteien (Bild: NetzwerkReklame)

Visits der Parteien-Websites im Juli 2017

Quelle: NetzwerkReklame

Verweildauer der Parteien-Websites im Juli 2017

Partei Verweildauer in Minuten CDU 1:52 CSU 1:49 SPD 3:10 Grüne 2:36 Linke 2:56 FDP 2:16 AfD 2:52 Piraten 3:50

Quelle: NetzwerkReklame

Facebook-Fans der politischen Parteien im Juli 2017

Quelle: NetzwerkReklame

Für die Studie hatnicht nur die Facebook-Likes und die SEO-Visibility der politischen Parteien untersucht. Der Hamburger Online-Media-Spezialist hat sich auch die Mühe gemacht, mithilfe von Similarweb die Anzahl der Visits und die durchschnittliche Dauer der Website-Besuche zu messen und das alles mit den Ergebnissen der aktuellen Sonntagsfrage von Infratest Dimap zu vergleichen (siehe Grafik oben). Ergebnis: Die, die auf Facebook mit 330.000 Fans deutlich vorn liegt, kann von diesem Vorsprung massiv profitieren.Das zeigt sich vor allem daran, dass die Partei-Website und damit eines der zentralen Wahlkampf-Tools von politischen Parteien deutlich häufiger frequentiert wird als bei den politischen Kontrahenten. Laut der Studie erreichte die AfD im Juli 235.900 Visits - und damit deutlich mehr als die großen Volksparteien CDU (136.100 Visits), SPD (187.600 Visits) oder die Grünen (112.900 Visits).Auch die durchschnittliche Verweildauer von 2:52 Minuten spricht für eine intensive Nutzung der AfD-Website. Die Autoren der Studie begründen diese in Relation zur voraussichtlichen Wählerschaft sehr hohen Werte bei der AfD unter anderem mit der geringeren Präsenz der Partei in den Medien sowie der schwächeren Organisationsstruktur: Um überhaupt noch mit der eigenen Basis kommunizieren zu können, setzen kleine Parteien wie die AfD stärker auf das Internet als zum Beispiel die CDU, heißt es in der Studie.Dass die großen Volksparteien nicht unbedingt auf den Dialog über das Internet angewiesen sind, lässt sich an den Nutzungszahlen ganz konkret ablesen. Dieverzeichnet nicht nur erstaunlich wenige Visits auf ihrer Website. Auch die Aufenthaltsdauer von im Schnitt 1:52 Minuten ist eher schwach.Nicht viel besser sieht es bei deraus. Die Sozialdemokraten, die im Juli 147.061 Facebook-Fans hatten, liegen mit 187.600 Visits nur knapp vor den beiden Unionsparteien. Bemerkenswert ist allerdings die deutlich längere Aufenthaltsdauer von 3:10 Minuten. Dies lasse auf attraktivere Inhalte schließen, urteilen die NetzwerkReklame-Experten.Dieverfügen trotz ihrer inzwischen deutlich gealterten Stammklientel offenbar nach wie vor über einen guten Draht zu jüngeren und damit Internet-affineren Wählern. Dafür sprechen neben der in Relation zur Größe der Partei recht ordentlichen Facebook-Bilanz mit 144.900 Likes auch über 112.000 Website-Visits sowie die ebenfalls lange Verweildauer von 2:36 Minuten.Diekommt mit über 200.000 Likes auf Facebook auf Rang drei hinter Union und AfD. Bei der Website-Nutzung liegt sie mit 119.300 Visits in etwa auf Augenhöhe mit den Grünen.Dieliegt mit 121.000 Visits noch vor den Grünen, wenn auch bei den Likes mit knapp über 100.000 am Ende des Feldes. Hier gibt NetzwerkReklame allerdings die starke Personalisierung auf den Spitzenkandidaten Christian Lindner zu bedenken, der mit 159.000 Likes deutlich stärker abschneide als seine Partei.Eine interessantes Bild zeigt sich auch bei den. Hier fallen vor allem die Grünen deutlich ab. Das Google Prüfsystem TestMySite ermittelt hier eine mobile Ladezeit von inakzeptablen 15 Sekunden. Zum Vergleich: Die FDP erreicht hier einen Spitzenwert von 3 Sekunden, gefolgt von der CSU (4 Sekunden), SPD und Piraten (jeweils 5 Sekunden), Die Linke (6 Sekunden) und der CDU (9 Sekunden). Nur bei der AfD ist die Performance mit 14 Sekunden ähnlich schlecht.Aus Sicht von NetzwerkReklame zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die kleineren Parteien die Möglichkeiten der direkten Kommunikation mit dem Wähler mit viel größerem Erfolg nutzen als die etablierten Parteien. CDU und SPD hätten "selbst nach dem überraschenden Wahlerfolg von Donald Trump in den USA das Potential der Onlinekommunikation immer noch nicht erkannt". mas