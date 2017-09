#VoteForTheNextGeneration Wie sich die FDP an Jung- und Erstwähler richtet

Die FDP spricht gezielt junge Menschen an Foto: FDP

Die FDP setzt ihre Bewegtbild-Offenisve zur Bundestagswahl 2017 fort. Nun haben die Freien Demokraten die Initiative #VoteForTheNextGeneration gestartet, die sich gezielt an Jung- und Erstwähler richten soll. Dieses Thema soll in der Kommunikation der FDP bis zur Bundestagswahl am 24. September immer wieder vorkommen, um so junge Wähler für den Gang an die Urne zu mobilisieren.