Von Schrott-Fabriken, Industriekapitänen und Schneckenrennen Die besten Sprüche von der Dmexco 2016

Auf der Dmexco lieferten sich die Panelteilnehmer auch in diesem Jahr wieder hitzige Wortgefechte - bisweilen flogen sogar richtig die Fetzen. Das Team von HORIZONT Online hat eifrig mitgeschrieben und präsentiert an dieser Stelle die besten Sprüche von der Digitalmesse auf einen Blick!

Oliver von Wersch, Stv. Vorsitzender OVK, G+J Digital Products Oliver von Wersch, Geschäftsführer G+J EMS (Bild: Alexander Hassenstein)

"Eyeo lässt die Maske fallen. Der neue Plan von Adblock Plus wird definitiv die Gerichte beschäftigen."

Scott Spencer, Director Product Management bei Google (Mitte) Scott Spencer, Google (Mitte) (Bild: Dmexco)

"Die Nutzer denken nicht darüber nach, welchen Wert Werbung für die Publisher hat. Sie sind einfach genervt."





Wolfgang Faisst, Head of Unit SAP XM Wolfgang Faisst ist Mitgründer und Head of SAP Echange Media (Bild: SAP)

„Wir helfen dabei, den Bereich der Online-Werbung wieder aufzuräumen.“





Tobias Kollmann, BWL-Professor Universität Duisburg-Essen

Zum Stand der Digitalisierung in deutschen Unternehmen: "Die meisten Industriekapitäne stehen auf dem Deck der immer noch gut funktionierenden Titanic. Dabei ist der digitale Eisberg schon in Sicht."





Martin Krapf, Geschäftsführer Screenforce TV Martin Krapf (Bild: Alexander Hassenstein / Getty Images)

„Die Zahlen, die Facebook hat, haben nichts mit den Zahlen zu tun, die wir haben.”





Zur Integration von Google und Facebook ins AGF-System: „Das ist ein Schneckenrennen.“





Marianne Bullwinkel, Geschäftsführerin Facebook DACH Facebook-Managerin Marianne Bullwinkel (Bild: Dmexco)

„In der echten Welt testen die Werbungtreibenden Facebook.“





Paul Bulcke, CEO Nestlé Nestlé-Chef Paul Bulcke (Bild: Dmexco)

"Wenn man einen neuen Produktionsstandort oder eine neue Werbekampagne in Auftrag gibt, dann weiß man, worum es geht. Aber wenn man Gelder für die digitale Transformation bereitstellt, dann investiert man in ein Thema, das man selbst nicht beurteilen kann.“





Tina Beuchler, Vorstandsvorsitzende OWM OWM-Chefin Tina Beuchler (Bild: Alexander Hassenstein / Getty Images)

"Wenn Qualität in der Onlinewerbung viermal so teuer ist, muss sie auch viermal so viel bringen."





Matthias Wahl, Präsident BVDW DDOW-Sprecher und BVDW-Präsident Matthias Wahl will Nutzer über OBA aufklären (Bild: BVDW)

Zum Saturn-Roboter Paul, der in der Auftakt-Pressekonferenz seinen Dienst verweigerte: „Die menschliche Arbeitskraft wird nicht komplett ersetzt werden – das steht schon zu Beginn der diesjährigen Dmexco fest.“





„Das Digitale ist zum existenziellen Wirtschaftsfaktor geworden. Das heißt: Wenn wir nicht die passenden Rahmenbedingungen schaffen, haben wir richtig viel zu verlieren.“





Garrellt Duin, NRW-Wirtschaftsminister

„NRW kommt von Kohle und Stahl – jetzt wollen wir Digitalstandort Nummer 1 werden.“





Sophie Blum, Marketingchefin Procter & Gamble

Procter-Managerin Sophie Blum (Bild: Dmexco)

"Content ist mehr als unterhaltsame Werbung."





Michael Conrad, Präsident Berlin School of Creative Leadership Michael Conrad leitet die ADC-Jury 2016 (Bild: Piaf)





Marcus Macioszek, Marketingchef Gerolsteiner Gerolsteiner-Marketer Marcus Macioszek (l.) im Gespräch mit "LZ"-Redakteur Jörg Konrad (Bild: dfv)

"Wir mögen den Begriff Content Marketing nicht."





Torsten Schmidt, Mitbegründer Bull Music Academy

“Wir arbeiten nur mit Influencern zusammen, die wegen der Idee mitmachen wollen. Trifft das nicht zu, dann sind sie auch nicht die richtigen Leute. Und keine Summe Geld kann daran etwas ändern."





Imran Khan, CSO Snapchat

Zu Facebook-Ads: "Video-Ads ohne Sound sind nur sich bewegende Banner."





Andrew Bloom, VP International Sales Sizmek Andrew Bloom (Bild: Dmexco)

„Diese Industrie ist weit davon entfernt, sich zu konsolidieren.“





William Swayne, Global President Carat (links) William Swayne, Global President Carat (Bild: Dmexco)

„Hinter jedem digitalen Datenpunkt steht ein Handy und dahinter ein Mensch.“





Randall Rothenberg, IAB Randall Rothenberg, IAB (Bild: Dmexco)

Über schlechte Onlinewerbung:

„Man kann die Konsumentendaten sensibel nutzen, um die Schrott-Fabrik zu schließen.“





Torsten Ahlers, CEO Otto Group Media Thorsten Ahlers im Gespräch am HORIZONT-Stand (Bild: dfv)

„Ohne Daten werden Sie die Konsumenten nicht mehr ansprechen können.“