Von naiven Influencern, Dieben und Techie-Nerds Die besten Sprüche vom Content Marketing Kongress

Kaum ein Thema bewegt die deutschen Marketingentscheider derzeit so sehr wie das Thema Content Marketing. Das zeigte sich auch gestern wieder beim Kongress "HORIZONT Content Marketing 2016", als sich die Top-Entscheider der Branche auf dem Podium kontroverse Diskussionen lieferten. HORIZONT Online hat fleißig mitgeschrieben und präsentiert die besten Sprüche vom Kongress.

Björn Tantau, Autor, Blogger und Unternehmensberater

Björn Tantau

Matthias Bannert, CEO und Gründer der Influencer-Agentur Boost.me.



HORIZONT Content Marketing 2016

Alexander Wipf, Managing Director Isobar
"Wir alle tun schon wichtige Dinge, aber das ist erst der Anfang."





Frank Vogel, Sprecher der Geschäftsleitung G+J EMS

Frank Vogel

Kim Alexandra Notz, Managing Partner KNSK und Bissinger Plus

Kim Alexandra Notz

Michael Heine, Geschäftsführer Companion Strategieberatung

Michael Heine

Jens Nagel-Palomino, Chief Content Officer Publicis Media

Jens Nagel-Palomino

Andreas Siefke, Geschäftsführender Gesellschafter Bissinger Plus und KNSK sowie Vorstandsvorsitzender Content Marketing Forum

Andreas Siefke

Dirk Benninghoff, Chefredakteur Fischer-Appelt

Dirk Benninghoff

Peter Figge, Vorstand und Partner Jung von Matt

Peter Figge

Alexander Ewig, Geschäftsführer Media Markt Marketing

Alexander Ewig

Jürgen Scharrer, Chefreporter HORIZONT und Moderator des Kongresses

Moderator Jürgen Scharrer

„Content muss auch auf der Website der Marke präsent sein, nicht nur auf Facebook und Youtube. Man baut sich ja auch kein Haus auf einem gemieteten Grundstück.“„Ich fürchte mich generell nicht so sehr, nicht mal vor Facebook.“„Kuratieren ist auch eine Leistung, wenn man es gut macht – Museen leisten doch auch etwas, wenn sie mit Sachverstand Kunstaustellungen organisieren.“„Man hat heute acht Sekunden Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, bevor der Zuhörer abschaltet.“„Es passiert häufig, dass sehr guter Content erstellt wird, aber dann treffen Journalisten auf Techie-Nerds – und das geht meist nicht gut aus.“Über die Preisträger des Preises „Best of Content Marketing“: „Früher war der Anspruch, so gut zu sein wie der Kiosk. Heute sind wir besser als der Kiosk.“"Kuratieren ist ein Euphemismus für Klauen und Kopieren.“„Wenn in der Content-Branche auf Dauer alle gegen alle arbeiten, haben wir irgendwann ein Problem.“„Sie fragen jetzt bestimmt, ob die Hasen aus unseren ,Hasen-Rasen‘-Kampagnen noch leben. Ich kann Ihnen versichern, es geht ihnen gut.“„Das wollte ich aber gar nicht fragen. I couldn’t care less.“