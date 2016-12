Volkswagen Neue VW-Mobilitätsmarke soll Moia heißen

Am Montagvormittag will Volkswagen im Rahmen der Londoner Start-up-Konferenz Techcrunch den Schleier von der im Sommer angekündigten 13. Mobilitätsmarke lüften. Nun ist der Name bereits durchgesickert. Nach Informationen von NGIN Mobility und Gründerszene soll der neue Konzernbereich Moia heißen.