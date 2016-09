Volkswagen Einfach zum Wiehern

Nein, dieser Film ist nicht komisch. Er ist einfach zum Wiehern. Der Online-Film, mit dem Volkswagen gerade für seine Einparkhilfe wirbt, hat das Potenzial, zu einem echten Viralhit zu werden.

Volkswagen Pferde

Youtube ist voll mit Videos von Menschen, die Probleme mit dem Einparken haben. Rückwärts, vorwärts und wieder nichts. Immer die gleiche Geschichte, manchmal zum Schmunzeln, manchmal einfach nur bitter.Genau mit diesen Erlebnissen spielt jetzt Volkswagen auf einem Pferdehof. Hier versucht ein Mann verzweifelt mit seinem Gespann einzuparken - unter dem lauten Gelächter von Pferden. Zum Wiehern finden die Vierbeiner die Bemühungen - bis der nächste Kandidat kommt. Vorfahren, einparken, fertig. Ruckzuck. Still wird es auf der Koppel, laut dagegen im Netz.Der Film, der den Trailer Assist im Tiguan bewirbt und vonstammt, wird fleißig geteilt und kommentiert. Was auch daran liegt, dass eine inoffizielle Version bereits vor ein paar Tagen den Weg ins Netz gefunden hatte. Volkswagen schafft es mit Hilfe von Regisseurder Produktionsfirmaunddie die Pferde zum Kringeln bringen, ein Thema positiv zu besetzen. Und die Fans der Marke haben endlich mal wieder etwas zum Lachen. Das war in den vergangenen zwölf Monaten eher selten der Fall. mir