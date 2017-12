Volkswagen, Dot Corporation & Co Das sind die kreativsten Marken Deutschlands

VW Tiguan "Lachende Pferde" (Agentur: Grabarz & Partner)

Die kreativsten Marken 2017

Rang 2017 Rang 2016 Auftraggeber Punkte Preise 1 11 Volkswagen 980 65 2 5 Dot Corporation 700 26 3 1 Pink Ribbon 672 25 4 Verlag Der Tagesspiegel 640 27 5 4 Hornbach 584 40 6 2 Smart 472 40 7 Deutsche Telekom* 460 21 8 16 Audi 432 32 9 Legacy BLN 416 26 10 28 Amnesty International 408 24 11 9 Pepsi 312 15 11 Rimowa 312 12 13 Terres des Femmes 268 15 14 22 Gruner + Jahr 264 16 15 Burger King 260 20 16 25 Otto 252 21 17 Montblanc 248 14 18 Hamburg Marketing 220 13 19 26 Samsung 212 14 20 Verein für Berliner Stadtmission 200 9 21 18 Funke Mediengruppe 176 10 22 Lidl 172 12 23 23 Zeitverlag 168 8 24 18 Lufthansa 160 14 24 Jägermeister 160 11 25 3M 152 6 27 30 Ikea 152 14 28 Opel 144 11 29 FDP 140 9 30 Ali Cola 132 8

Quelle: Festivalangaben / eigene Recherchen / *Bei der Deutschen Telekom zählen nur die für Deutschland gewonnenen Kreativpreise.

VW überzeugte in der Award-Saison 2017 vor allem mit dem Werbefilm „Lachende Pferde“, in dem sich die Vierbeiner darüber lustig machen, dass es einem Autofahrer nicht gelingt, mit seinem Wagen inklusive Anhänger in eine Parklücke zu kommen. Der Spot aus dem Jahr 2016 wirbt für den „Trailer Assist“ des Tiguan. Es ist nicht die einzige Arbeit, mit der VW bei Kreativwettbewerben erfolgreich war. Daneben konnte der Autobauer mit acht weiteren Kampagnen punkten, die sowohl von Grabarz & Partner als auch von DDB stammen.Auf den Folgeplätzen des Rankings wechseln sich NGOs mit großen Werbungtreibenden ab. Dabei reicht die Bandbreite von Autoherstellern wie Smart und Audi über Handelsunternehmen (Hornbach, Otto) und Telekommunikationsriesen (Deutsche Telekom) bis hin zu Tourismusmarken (Hamburg Marketing). Audi hat die größte Vielfalt an preisgekrönten Arbeiten: Die VW-Konzerntochter ist mit zwölf Beiträgen vertreten, die mit den Agenturen Blackspace, Creators, KMS, Loved, Mutabor, Philipp und Keuntje, Sapient Razorfish, Strichpunkt, Schmidhuber und Thjnk entstanden sind. bu