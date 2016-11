Virtual-Reality-Kampagne Nivea Men und Real Madrid entführen Fans ins legendäre Estadio Santiago Bernabéu

Nivea Men 360º con el Real Madrid C.F.: AREYOUREADY #1

Die weiteren Filme der Kampagne:

Nivea Men 360º con el Real Madrid C.F.: AREYOUREADY #2

Nivea Men 360º con el Real Madrid C.F.: AREYOUREADY #3

In drei 360°-Videos geben die beiden Kooperationspartner den Fans exklusive Einblicke in das traditionsreiche Stadion der Madrilenen, inklusive Spielerkabine und Aufwärmtraining - digitale Tuchfühlung sozusagen. "Um genau diese Momente besonderer Nähe geht es uns bei Nivea Men und unseren Verbrauchern - und nun heben wir diesen Ansatz auf ein völlig neues Level", sagt, Markenvorstand von Beiersdorf. Die aktuelle Digitalkampagne in Zusammenarbeit mit Real Madrid bezeichnet er als "Erlebnis-Marketing der nächsten Generation".In Spanien ging die Kampagne bereits vor einigen Tagen an den Start - und kommt bei den Zuschauern auf Youtube offenbar an: Die vonproduzierten 360°-Clips wurden zusammengerechnet bereits mehrere hunderttausend Mal angesehen. Kreation und Konzeption kommen vonund, Regie führtenNivea aktiviert die Kampagne zudem am Point of Sale: Beim Kauf von zwei Nivea-Men-Produkten erhalten Fans eine Virtual-Reality-Brille gratis. Für die Marke ist das offenbar nur der Auftakt zu weiteren Maßnahmen rund um das Trendthema: "Dies ist ein erster, sehr spannender Schritt für uns, aber dabei wird es nicht bleiben", kommentiert, Global Head of Nive Men, die Aktion. Man werde die Möglichkeiten digitaler Innovationen in Zukunft noch viel stärker nutzen, um die Fans der Marke zu begeistern. fam