Viralhit So feiert About You die Individualität seiner Kunden

So feiert About You die Individualität seiner Kunden

About You feiert einen Viralerfolg im Netz. Mit einem Werbespot, der eigentlich gar keiner sein will, der weder die Produkte der Otto-Tochter noch die eigene Marke anpreist, sondern ausschließlich die Kunden feiert. Bei denen kommt die Charmeoffensive - wenig überraschend - gut an.

It´s about you

It's ABOUT YOU", hieß es in dem Post der Otto-Tochter. Das dürfte dafür gesorgt haben, dass viele Nutzer das Video mit ihren Liebsten teilten.



Zum anderen bringt das von Gerlachhartog Markenkommunikation entwickelte Commercial auch eine emotionale Flughöhe mit, die den Viraleffekt erklärt. In dem A

Vor knapp drei Tagen hatden Werbespot "It´s about you" veröffentlicht. Schon nach 48 Stunden hatte das Commercial auf Facebook gut 3,5 Millionen Views, über 6000 Likes und mehr als 2000 mehrheitlich positive Kommentare eingefahren. Auf Instagram waren es Stand Dienstagabend gut 600.000 Abrufe. Das kann sich sehen lassen.Für den Erfolg des (Werbe-)Films von About You gibt es gleich mehrere Gründe. Der banalste: Der Film wurde, wie bei About You und auch sonst üblich, über Paid Media unterstützt, teilt das Unternehmen auf Anfrage von HORIZONT Online mit. Dass das Video aber auch organisch eine ordentliche Reichweite erzeugt hat, dürfte auch an dem cleveren Aufruf liegen, den der nach eigenen Angaben zweitgrößte deutsche Fashion-Online-Shop zusammen mit dem Video auf Facebook absetzte. "Wir lieben Deine Ecken und Kanten, denn nur eine 0 hat keine. Markiere die Person, mit der Du immer Du selbst sein kannst.nfang Juni in Berlin entstandenen und inhouse produzierten Film werden nicht wie sonst üblich die Alleinstellungsmerkmale der Marke About You oder die Produkte des Online-Shops, sondern die Individualität der Kunden gefeiert. Es menschelt also gewaltig, was viele Social-Media-Nutzer erfahrungsgemäß zum Teilen anregt. Der Umstand, dass die Wahl bei den Testimonials auch auf Menschen unterschiedlichster Hautfarben und sexueller Orientierung fiel, dürfte diesen Effekt noch verstärkt haben.Als politisch-gesellschaftliches Statement will About You den Film aber nicht verstanden wissen. "Der Onlinefilm transportiert keine politische Haltung. Kleidung ist in unserer Gesellschaft die stärkste Ausdrucksform und wir wollen Menschen dazu ermutigen trotz gesellschaftlicher Normen das zu tragen, was ihre Persönlichkeit ausdrückt", sagt, Head of Brand & Advertising About You. mas