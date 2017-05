Video aus Kuwait Kampagne gegen Terror sorgt in arabischer Welt für Gesprächsstoff

Ein Schauspieler mimt auch den syrischen Jungen Omran aus Aleppo, dessen Bild vergangenes Jahr um die Welt ging Foto: Screenshot Youtube / Zain

Eine Werbekampagne gegen islamistischen Terrorismus sorgt in der arabischen Welt für Diskussionen. Der dreiminütige Kurzfilm des Telekommunikationsunternehmens Zain aus Kuwait anlässlich des Fastenmonats Ramadan wurde seit Freitag bereits mehr als 2,5 Millionen Mal auf dem Videoportal YouTube angeschaut. Zu sehen ist ein Dschihadist, der mit einem Sprengstoffgürtel einen Anschlag verüben will. Jedoch stellen sich ihm Menschen an verschiedenen Orten entgegen und plädieren für eine Welt ohne Gewalt und Extremismus.