Video-Interview Warum l'Oréal-Managerin Dana Duch auf Influencer Marketing setzt

Dana Duch, Digital Director bei l'Oreal Paris, im Video-Interview Foto: HORIZONT

Schminktipps und die Präsentation von Beautyprodukten sind auf Youtube, Instagram und Co an jeder Ecke zu finden. Ein perfektes Umfeld für eine Marke wie l'Oréal Paris. Im Video-Interview mit HORIZONT Online und turi2.tv erklärt Dana Duch, Digital Director beim französischen Kosmetikhersteller, warum das Unternehmen auf Influencer Marketing in sozialen Medien setzt.