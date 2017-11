Video-Influencer Youtuber sind bei Kindern und Jugendlichen beliebter als Schauspieler und Sportler

nter den 10- bis 12-Jährigen geben 41 Prozent an, dass ihr Lieblingsstar ein Youtuber ist, bei den 13- bis 15-Jährigen sind es 44 Prozent. Bei den 16- bis 18-Jährigen sind es allerdings nur noch 25 Prozent, deren Idole Videos drehen. Im Geschlechtervergleich sind Youtuber bei Jungs mit 42 Prozent beliebter als bei Mädchen (30 Prozent).





"Auch weil viele Kinder und Jugendliche heute ein eigenes Smartphone haben, spielt die Nutzung von Youtube in ihrem Freizeitverhalten eine immer stärkere Rolle", erläutert Bitkom-Expertin Marie-Teresa Weber. Um über ihre Stars jederzeit auf dem Laufenden zu bleiben, hätten viele die entsprechenden Kanäle abonniert oder folgten ihren Youtube-Stars auch auf anderen Social-Media-Plattformen. "Jugendliche finden auf YouTube Vorbilder, die für sie erreichbar scheinen. YouTube-Stars agieren mit ihren Fans auf Augenhöhe, wenn sie mit der Kamera im eigenen Kinderzimmer Videos zu Themen aus dem Alltag ihrer Fans drehen", fährt sie fort.

Studiensteckbrief Name: Kinder & Jugend in der digitalen Welt (2017) Auftraggeber: Bitkom Research Marktforschungsunternehmen: Forsa Zielsetzung: Digitale Nutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen zu untersuchen Erhebungsmethode: Forsa.omninet: erweiterte Online-Befragung via PC, Laptop, mobilen Endgerät oder am TV-Bildschirm Stichprobe: 663 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren Auf Werbewirkung-forschung.de: Nein

68 Prozent der 10- bis 18-Jährigen nutzen es zumindest ab und zu. Je älter die Kinder werden, desto lieber klicken sie sich auch durch das Videoportal. Denn jeder zweite der 10- bis 11-Jährigen (51 Prozent) und drei Viertel aller 16- bis 18-Jährigen (76 Prozent) verwenden Youtube.

Dass die Youtuber vor allem bei den jüngeren Kindern und Teenies beliebt sind, könnte für Weber mit dem relativ jungen Trend zusammenhängen, durch den die älteren erst vergleichsweise spät mit Youtubern in Berührung gekommen sind. Insgesamt ist Youtube den Ergebnissen der Studie zufolge das bei den Befragten am meisten genutzte Netzwerk.