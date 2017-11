"Used Car Commercial" Privater Werbespot für 20 Jahre alten Honda wird zum Viral-Hit

Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Den besten Beweis dafür liefert dieser Tage der US-Filmemacher Max Lanman mit einem privaten Werbevideo für einen 20 Jahre alten Honda Accord, den seine Freundin aktuell bei Ebay verkauft . Der liebevoll inszenierte 60-Sekünder hat in einer Woche nicht nur knapp 5 Millionen Views auf Youtube gesammelt - sondern auch den Preis für das Auto gewaltig in die Höhe getrieben.

Used Car Commercial // 1996 Honda Accord

Used Honda Accord Takes E-Bay by Storm

Anne Marie Avey. Das Voice-over kommt von Matt Pratt. tt

Gebrauchte Autos werden im Internet millionenweise verkauft - und sind häufig ein gefundenes Fressen für Schnäppchenjäger. Wie man einen Honda Accord Baujahr 1996, der deutlich über 200.000 Kilometer auf dem Buckel hat, zu einem echten Objekt der Begierde machen und für einen hohen Preis verkaufen kann, zeigt aktuell der US-amerikanische Filmemacher Max Lanman mit seinem "Used Car Commercial". Um die Online-Auktion für das alte Auto seiner Freundin zu promoten, hat Lanman in Eigenregie einen Werbespot gedreht, der die Vorzüge des japanischen Klassikers in schicken Bildern dokumentiert und dabei mit bekannten Merkmalen aus "echten" Autospots spielt.Der 60-Sekünder erzählt die Geschichte einer Frau, die sich aus Statussymbolen und materiellen Besitztümern wenig macht und zufrieden ist mit ihrem überschaubaren Alltag und wenig Geld. Und was könnte diesen ganz gewöhnlichen Lebensstil besser manifestieren, als das Auto, das die Protagonistin fährt? Während man den Honda Accord über eine schöne Küstenstraße cruisen sieht, preist der Erzähler aus dem Off ihn als Auto für Menschen, die glücklich sind, ihr Leben im Griff haben und denen es nur darum geht, von A nach B zu kommen. Passenderweise beschließt Lanman den Spot mit der Botschaft: "Luxury is a state of mind."Der Spot hat sich seit seiner Veröffentlichung auf Youtube vor einer Woche und einem begleitenden Reddit-Post von Lanman rasant im Netz verbreitet. Bis heute kommt das "Used Car Commercial" auf über 4,7 Millionen Views auf Youtube. Dazu wurde die Geschichte hinter dem Spot von zahlreichen internationalen Medien aufgegriffen. Und natürlich ging auch die Auktion auf Ebay durch die Decke: Für den 22 Jahre alten Honda Accord ging sogar ein Angebot von 150.000 US-Dollar ein, woraufhin der Online-Marktplatz die Auktion von der Plattform nahm. Mittlerweile steht das Auto aber wieder zum Verkauf . Aktuelles Gebot vier Tage vor Ablauf: 5.600 US-Dollar (Stand: 9. November, 11 Uhr). Der tatsächliche Wert des Hondas: rund 1.500 Dollar.Bei der Umsetzung des Films wurde Regisseur Lanman von Kameramann und Produzentunterstützt. Die Hauptrolle spielte